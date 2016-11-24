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В Мурманске установят причину смерти дайвера

Его тело обнаружили сотрудники МЧС в 200 м от берега в поселке Белокаменка

Следователи в Мурманской области проводят проверку по факту обнаружения тела дайвера в поселке Белокаменка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ИА «Би-порт», тело дайвера обнаружили сотрудники МЧС в 200 м от берега.

«Он прибыл в поселок Белокаменка Кольского района Мурманской области, где совершил погружение с водолазным оборудованием на расстоянии около 200 м от береговой линии», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что мужчина 1970 года рождения занимался дайвингом около четырех лет. Следователям предстоит установить причину гибели мужчины.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Мурманске установят причину смерти дайвера

Его тело обнаружили сотрудники МЧС в 200 м от берега в поселке Белокаменка

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