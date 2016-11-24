В Мурманске установят причину смерти дайвера

Следователи в Мурманской области проводят проверку по факту обнаружения тела дайвера в поселке Белокаменка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ИА «Би-порт», тело дайвера обнаружили сотрудники МЧС в 200 м от берега.

«Он прибыл в поселок Белокаменка Кольского района Мурманской области, где совершил погружение с водолазным оборудованием на расстоянии около 200 м от береговой линии», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что мужчина 1970 года рождения занимался дайвингом около четырех лет. Следователям предстоит установить причину гибели мужчины.