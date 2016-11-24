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Хедлайнером Park Live в 2017 году станет группа System of a Down

Фестиваль пройдет на «Арене ЦСКА» в Москве 5 июля

Объявлен хедлайнер фестиваля Park Live — в 2017 году закрывать шоу будет американская группа System of a Down. Мероприятие состоится в Москве 5 июля на «Арене ЦСКА».

На сайте фестиваля уточняется, что билеты поступят в продажу уже завтра.

Фестиваль Park Live пройдет в Москве уже в пятый раз.

Американская метал-группа System of a Down была основана в 1992 году Сержем Танкяном и Дароном Малакяном. В 2006 году коллектив распался, музыканты занимались сольными проектами, однако в 2010 году объявили о воссоединении.

System of a Down выпустили пять альбомов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Хедлайнером Park Live в 2017 году станет группа System of a Down

Фестиваль пройдет на «Арене ЦСКА» в Москве 5 июля

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