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В Воскресенске напали с ножом на главврача станции скорой помощи

Пострадавший находится в тяжелом состоянии

Неизвестный с ножом напал на главного врача станции скорой помощи в городе Воскресенске Московской области.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во дворе его дома, когда он следовал на работу в 7.30 утра.  

Неизвестный подошел сзади к потерпевшему и нанес ему удар ножом в спину, после чего скрылся. По предварительным данным, у медицинского работника ничего не пропало.

Он был экстренно госпитализирован с повреждением почки. Состояние потерпевшего медики оценивают как тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мотивы нападавших выясняются. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Воскресенске напали с ножом на главврача станции скорой помощи

Пострадавший находится в тяжелом состоянии

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