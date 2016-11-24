В Воскресенске напали с ножом на главврача станции скорой помощи

Неизвестный с ножом напал на главного врача станции скорой помощи в городе Воскресенске Московской области.



Как сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во дворе его дома, когда он следовал на работу в 7.30 утра.

Неизвестный подошел сзади к потерпевшему и нанес ему удар ножом в спину, после чего скрылся. По предварительным данным, у медицинского работника ничего не пропало.

Он был экстренно госпитализирован с повреждением почки. Состояние потерпевшего медики оценивают как тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Мотивы нападавших выясняются. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

