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Игроки «Томи» не будут бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Членам томского футбольного клуба с мая не платят зарплату

Футболисты «Томи» не намерены бойкотировать матч с «Крыльями Советов» из-за долгов по зарплате. Встреча 15-го тура чемпионата России пройдет 27 ноября в Самаре.

О том, что они не станут игнорировать предстоящий с самарцами матч, игроки «Томи» рассказали на встрече с болельщиками перед тренировочным занятием. Фанаты клуба поблагодарили футболистов за выездной матч предыдущего тура с грозненским «Тереком».

Как пишет ВолгаНьюс.рф, ранее стало известно, что в «Томи» существуют большие долги перед игроками и персоналом клуба. Зарплату игрокам не платят с мая.

После 14 матчей томская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Игроки «Томи» не будут бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Членам томского футбольного клуба с мая не платят зарплату

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