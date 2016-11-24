Игроки «Томи» не будут бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Футболисты «Томи» не намерены бойкотировать матч с «Крыльями Советов» из-за долгов по зарплате. Встреча 15-го тура чемпионата России пройдет 27 ноября в Самаре.



О том, что они не станут игнорировать предстоящий с самарцами матч, игроки «Томи» рассказали на встрече с болельщиками перед тренировочным занятием. Фанаты клуба поблагодарили футболистов за выездной матч предыдущего тура с грозненским «Тереком».

Как пишет ВолгаНьюс.рф, ранее стало известно, что в «Томи» существуют большие долги перед игроками и персоналом клуба. Зарплату игрокам не платят с мая.

После 14 матчей томская команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.