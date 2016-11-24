Фийон: будущий президент Франции должен наладить отношения с РФ

Бывший премьер-министр Франции и фаворит первого тура праймериз правых и центристов Франсуа Фийон заявил, что будущий президент Франции должен будет возобновить отношения не только с Россией, но и с Америкой.

Об этом Фийон пишет в колонке, опубликованной газетой Monde.

«Статус Франции требует, чтобы она проводила глобальную и независимую дипломатию. Наша дипломатия, такая здравая в ходе американского вторжения в Ирак в 2003 году, стала покорной. Брюсселю. Американцам. ЮНЕСКО, где мы не смогли сказать нет резолюции, переписывающей историческую реальность Иерусалима. И даже, часто, странам Персидского залива, влияние которых на нашей национальной территории вызывает вопросы», — пишет Фийон, передает «РИА Новости».



Он также отмечает, что президент, управляющий внешней политикой, должен иметь точку зрения, а также брать на себя ответственность и проводить обсуждения со всеми партнерами, особенно в случаях, когда их мнение не совпадает с мнением администрации главы государства.

«В дипломатии, если мы говорим только со своими друзьями, это значит, что мы не говорим ни с кем. Выйдем из идеи блокировок и холодной войны», — призвал Фийон.

Он подчеркнул, что Россия и США необходимы Франции «по всем вопросам». «Перестанем быть шизофрениками: это нереалистично — продлевать европейские санкции против Москвы, указывать пальцем на опасный «популизм» Вашингтона и в то же время просить их о помощи для победы над исламским тоталитаризмом или для того, чтобы соблюдались правила мультилатерализма», — резюмировал экс-премьер.