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Задержанный в Великом Новгороде француз-аферист осужден на четыре года

Вину в совершении преступлений мужчина признал частично

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении 51-летнего гражданина Франции Франка Анри Антуана Пиксиоли, обвиняемого в афере. Мужчина приговорен к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы колонии общего режима.

Как сообщает «Новгород.ру», мужчина признан виновным в кражах и мошенничестве. Ранее Интерпол объявил его в розыск, после чего в декабре 2014 года мужчину задержали в Великом Новгороде.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год осужденный знакомился с несколькими женщинами во Владимире, Москве, Твери, Иванове и Вологде. Так, мужчина выдавал себя за судью международного спортивного арбитражного суда, тренера по йоге и смешанным единоборствам, композитора и артиста, а после этого под предлогом совместной покупки личных вещей он получал от потерпевших деньги. Для получения денег на покупку квартиры мужчина женился на одной из женщин.

Кроме того, полицейские изъяли у него поддельные документы на имя Антонио Мачадо и ксерокопии паспортов на имя Италии Фабио Сураце, Андреа Кутуньо, Фабио Парази, Фабио Андреа Чилентано.

Ущерб от действий осужденного составил 2,2 млн рублей. Свою вину в совершении преступлений мужчина признал частично.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Задержанный в Великом Новгороде француз-аферист осужден на четыре года

Вину в совершении преступлений мужчина признал частично

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