«Ак Барс» обыграл «Металлург» в гостевом матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл новокузнецкий «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:0.

Это поражение стало седьмым подряд в КХЛ для «Металлурга», сообщает «Спорт-Экспресс». После 35 матчей команда с 18 баллами идет на 15-й — последней — строчке в таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» занимает теперь третье место, одержав третью победу подряд. Команда набрала 71 очко в 36 матчах.



Федор Малыхин отметился заброшенной шайбой на 26-й минуте, а Михаил Варнаков — на 43–й.



26 ноября «Ак Барс» сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Металлург» в тот же день примет у себя «Ладу» из Тольятти.



Читайте также:

Массимо Каррера выразил доверие Артему Реброву

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

