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«Ак Барс» обыграл «Металлург» в гостевом матче КХЛ

Казанцы занимают теперь последнюю строчку в таблице Восточной конференции

Казанский «Ак Барс» обыграл новокузнецкий «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:0.

Это поражение стало седьмым подряд в КХЛ для «Металлурга», сообщает «Спорт-Экспресс». После 35 матчей команда с 18 баллами идет на 15-й — последней — строчке в таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» занимает теперь третье место, одержав третью победу подряд. Команда набрала 71 очко в 36 матчах.

Федор Малыхин отметился заброшенной шайбой на 26-й минуте, а Михаил Варнаков — на 43–й.

26 ноября «Ак Барс» сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Металлург» в тот же день примет у себя «Ладу» из Тольятти.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в гостевом матче КХЛ

Казанцы занимают теперь последнюю строчку в таблице Восточной конференции

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