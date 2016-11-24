«АвтоВАЗу» пообещали помочь нарастить объемы продаж и производства

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в Самарскую область посетил «АвтоВАЗ», передает TLTGorod.ru. Там ему представили новинку Lada Vesta SWCross (универсал). Выпуск этого автомобиля запланирован на вторую половину следующего года.

Бабич пообещал предприятию всевозможную поддержку. В частности, как он сказал на встрече с президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором, правительство готово принять меры, которые позволят нарастить объемы продаж и производства. Кроме того, по словам полпреда, власти держат под контролем социальную ситуацию на предприятии.

«Мы готовы обсуждать все социальные аспекты и вопросы. Главное — сберечь все компетенции, которые необходимы предприятию»,— сказал полпред.

Как ранее писали «Известия», чистый убыток крупнейшей российской автомобилестроительной компании с января по сентябрь увеличился более чем в 2,5 раза и составил 24,5 млн рублей.