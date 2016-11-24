Ляшко послал к черту весь Евросоюз

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко раскритиковал Евросоюз, который отказывается вводить безвизовый режим. Ляшко уверен, что Брюссель не выполняет своих обязательств.

«Надо послать к черту этих евронаперсточников и строить сильную Украину, ни на кого не надеясь», — сказал Ляшко, передает «Федеральное агентство новостей».

Глава партии радикалов также добавил, что Украина со своей стороны выполнила все условия для того, чтобы отменить визы со странами Евросоюза.

24 ноября должно было вступить в силу соглашение об отмене визового режима с Украиной. Однако в последний момент Брюссель перенес срок реализации документа на следующий год. Такое же решение было вынесено и в отношении виз с Грузией. По неофициальным данным, соглашение вступит в силу не раньше февраля 2017 года.

