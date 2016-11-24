Власти Якутии займутся сохранением популяции дикого оленя

Власти Якутии совместно с российским отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF) планируют в 2017 году запустить проект сохранения численности дикого оленя в регионе.

Как рассказал министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев, проект планируется реализовать в течение ближайших двух лет, сообщает ИА SakhaNews.

«На сегодняшний день ситуация с популяцией оленей в республике напряженная. В регионе насчитывается три редких вида северных оленей, популяция которых должна быть сохранена», — цитирует Афанасьева агентство «РИА Новости».

По его словам, в текущем году численность дикого оленя Лено-Оленекской породы составила 90 тыс. голов, Яно-Индигирской — 3 тыс.голов и Сундрунской — 40 тыс.голов

В январе следующего года будут выработаны меры, направленные на сохранение популяции диких оленей. Предполагается, что одной из мер станет ограничение промысловой охоты.

