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Власти Якутии займутся сохранением популяции дикого оленя

Проект сохранения численности дикого оленя в регионе планируется реализовать в течение двух лет

Власти Якутии совместно с российским отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF) планируют в 2017 году запустить проект сохранения численности дикого оленя в регионе.

Как рассказал министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев, проект планируется реализовать в течение ближайших двух лет, сообщает ИА SakhaNews.

«На сегодняшний день ситуация с популяцией оленей в республике напряженная. В регионе насчитывается три редких вида северных оленей, популяция которых должна быть сохранена», — цитирует Афанасьева агентство «РИА Новости».

По его словам, в текущем году численность дикого оленя Лено-Оленекской породы составила 90 тыс. голов, Яно-Индигирской — 3 тыс.голов и Сундрунской — 40 тыс.голов

В январе следующего года будут выработаны меры, направленные на сохранение популяции диких оленей. Предполагается, что одной из мер станет ограничение промысловой охоты.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Власти Якутии займутся сохранением популяции дикого оленя

Проект сохранения численности дикого оленя в регионе планируется реализовать в течение двух лет

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