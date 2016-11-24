В Оренбурге обсуждают перспективы взаимодействия в зоне ЕАЭС. В городе начал работу международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии».



В первый день работы форума правительство Оренбургской области и компания «Комплексная система утилизации» подписали договор о сотрудничестве по строительству установок, вырабатывающих биогаз. Произведенный в регионе биогаз будет продаваться как топливо.

Как пишет РИА «Оренбуржье», форум продлится до 25 ноября. В нем участвуют делегации из городов и районов Оренбургской области, регионов России, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и других стран. В рамках международной конференции обсудят вопросы приграничного сотрудничества, поддержки работающих на экспорт предприятий, а также новых стандартов охраны здоровья и медицины.