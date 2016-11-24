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Порошенко не признался, о чем конкретно говорил с Дональдом Трампом

Президент Украины заявил только, что избранный американский лидер сам заговорил о Крыме и Донбассе

На пресс-конференции после саммита Украина–Евросоюз президент Украины заявил, что говорил с избранным американским лидером Дональдом Трампом о Крыме.

Подробности телефонного разговора Порошенко раскрывать не стал. Он отметил, что Трамп сам поднял тему Крыма и Донбасса.

«Я не хотел бы раскрывать вам содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США», — заявил Порошенко. Политик добавил, что у него была «возможность предоставить ему [Трампу] очень детальную информацию о ситуации на востоке страны», передает «Федеральное агентство новостей».

В ходе предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп констатировал факт, что большинство жителей Крыма высказались за возвращение полуострова в состав России.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Порошенко не признался, о чем конкретно говорил с Дональдом Трампом

Президент Украины заявил только, что избранный американский лидер сам заговорил о Крыме и Донбассе

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