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Обаме подарили двух индеек в честь Дня Благодарения. Видео

Дочери президента США не присутствовали на шуточной церемонии помилования птиц

Фото: TASS/AP/Pablo Martinez Monsivais

Двух индеек доставили в Белый дом и вручили президенту США Бараку Обаме и его семье в честь Дня Благодарения, который празднуется в Америке в четверг, 24 ноября. По традиции, заведенной еще в XIX веке Авраамом Линкольном, 44-й президент в последний раз помиловал индеек.

Шуточная церемония прошла в Розовом саду, сообщает ОТР.

«Конечно, День Благодарения – это семейный праздник, даже более, чем национальный. Поэтому за последние семь лет я придумал другую традицию – смущать моих дочерей банальными шутками об индейках», – поделился Обама.

Дочери президента, однако, на торжестве не присутствовали. По словам Обамы, они не смогли приехать из-за школьного расписания.

«Хотя я считаю, что они это сделали, потому что больше не могут слушать мои шутки», - сострил президент США в очередной раз.

Фото: TASS/AP/Manuel Balce Ceneta

Хозяина Белого дома сопровождали его племянники и супруга Мишель.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Обаме подарили двух индеек в честь Дня Благодарения. Видео

Обаме подарили двух индеек в честь Дня Благодарения. ВидеоДочери президента США не присутствовали на шуточной церемонии помилования птиц

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