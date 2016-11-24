Обаме подарили двух индеек в честь Дня Благодарения. Видео

Двух индеек доставили в Белый дом и вручили президенту США Бараку Обаме и его семье в честь Дня Благодарения, который празднуется в Америке в четверг, 24 ноября. По традиции, заведенной еще в XIX веке Авраамом Линкольном, 44-й президент в последний раз помиловал индеек.

Шуточная церемония прошла в Розовом саду, сообщает ОТР.



«Конечно, День Благодарения – это семейный праздник, даже более, чем национальный. Поэтому за последние семь лет я придумал другую традицию – смущать моих дочерей банальными шутками об индейках», – поделился Обама.



Obama makes final Thanksgiving turkey pardon - WASHINGTON (AP) — President Barack Obama got the holiday mood st... https://t.co/F4aEidysXm — Johnny Politastic (@politastic) 23 ноября 2016 г.

Дочери президента, однако, на торжестве не присутствовали. По словам Обамы, они не смогли приехать из-за школьного расписания.



«Хотя я считаю, что они это сделали, потому что больше не могут слушать мои шутки», - сострил президент США в очередной раз.



Фото: TASS/AP/Manuel Balce Ceneta

Хозяина Белого дома сопровождали его племянники и супруга Мишель.

