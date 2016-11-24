Венгрия может отменить плату для украинцев за национальные визы

Венгрия приняла решение отменить взимание платы за национальные визы с граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Виталий Гройсман.

Гройсман написал, что встретился со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, и поздравил сограждан с отменой платы за визы.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щойно повідомив про рішення - відмінити для українців плату за національні візи до Угорщини.



Вітаю! pic.twitter.com/tRYsdMUsEC — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 ноября 2016 г.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию. Поздравляю!» — написал Гройсман, передает «Федеральное агентство новостей».



О конкретных сроках отмены платы за национальные визы в Венгрию для украинцев премьер Украины не уточнил.