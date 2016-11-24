Венгрия может отменить плату для украинцев за национальные визы

Об этом по итогам встречи с премьер-министром Орбаном сообщил глава правительства Украины Гройсман
Венгрия приняла решение отменить взимание платы за национальные визы с граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Виталий Гройсман.
Гройсман написал, что встретился со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, и поздравил сограждан с отменой платы за визы.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щойно повідомив про рішення - відмінити для українців плату за національні візи до Угорщини.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 ноября 2016 г.
Вітаю! pic.twitter.com/tRYsdMUsEC
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию. Поздравляю!» — написал Гройсман, передает «Федеральное агентство новостей».
О конкретных сроках отмены платы за национальные визы в Венгрию для украинцев премьер Украины не уточнил.
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