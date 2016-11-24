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Венгрия может отменить плату для украинцев за национальные визы

Об этом по итогам встречи с премьер-министром Орбаном сообщил глава правительства Украины Гройсман

Венгрия приняла решение отменить взимание платы за национальные визы с граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Виталий Гройсман.

Гройсман написал, что встретился со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, и поздравил сограждан с отменой платы за визы.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию. Поздравляю!» — написал Гройсман, передает «Федеральное агентство новостей».

О конкретных сроках отмены платы за национальные визы в Венгрию для украинцев премьер Украины не уточнил.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Венгрия может отменить плату для украинцев за национальные визы

Об этом по итогам встречи с премьер-министром Орбаном сообщил глава правительства Украины Гройсман

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