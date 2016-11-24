Большой театр не пустил детей на балет «Лебединое озеро»

Руководство Большого театра готово вернуть деньги за билеты родителям, которых 22 ноября не пустили с детьми на балет «Лебединое озеро» из-за возрастного ограничения.

Ранее мать пятилетней девочки Александра Васюкова написала на своей странице в Facebook о том, что администрация ГАБТ не пустила на представление нескольких детей с родителями. Детям, по словам Васюковой, было от 5 до 12 лет.

Васюкова пишет, что пришла в театр с пятилетней дочерью, которой было отказано в посещении постановки, так как «Лебединое озеро» имеет маркировку «12+».

Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин сообщил журналистам, что родители могут получить деньги за пропавшие билеты.

«Деньги вернут, если они все бумаги оформят, как это положено. Нужно заполнить заявление, есть определенная форма, которая потом направляется в кассы Большого театра», — цитирует Урина ТАСС.

Он также пояснил, что маркировка «12+» имеет рекомендательный характер и на постановку пускают детей с 10 лет. Однако на вечерние спектакли дети до 10 лет не допускаются.

«Мне дико жаль ребенка, маму, но если бы мама посмотрела билет, она бы увидела, что там стоит запрет до 10 лет», — развел руками Урин. Он также подчеркнул, что если бы в этот момент сам стоял на входе, то разрешил бы детям пройти в зал. «Но в принципе это делать нельзя», — уточнил он.

Урин пояснил, что вечерние спектакли начинаются в 19.00, а большинство детей к этому времени уже устают за день, и им тяжело тихо сидеть на одном месте несколько часов. «Люди жалуются, говорят, что смотреть спектакль невозможно. Дети ворочаются, дергаются, ерзают. В чем виноваты люди, которые сидят рядом? Давайте смотреть на ситуацию с двух сторон, мы должны соблюдать интересы всех людей, которые приходят в театр», — сказал Урин.

