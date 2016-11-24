СБУ пришло с обысками в терминал, принадлежащий бизнесмену из РФ

Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в принадлежащем российскому бизнесмену морском терминале в Одесской области.



Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, следственные действия связаны с расследованием дела о завладении корабельными сборами на сумму $6 млн. Отмечается, что обыски также проводятся по адресам руководителей предприятия.

Во время обысков оперативники изъяли не учтенную валюту и печати офшорных компаний, законность получения и использования которых проверит следствие.



По версии следствия, в 2015 году компания известного российского бизнесмена незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП «Администрация морских портов Украины».



«Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно конституции Украины, является собственностью народа», — говорится в сообщении СБУ.



Позже компания «ТИС», владеющая группой терминалов, подтвердила проведение обысков в своих офисах, а также в квартирах и домах руководителей.



Группа портовых терминалов «ТИС» находится на берегу Малого Аджалыкского лимана в 27 км к востоку от Одессы. Она включает в себя зерновой терминал, терминал химических грузов, терминал по перевалке окатышей, терминал по перевалке угля и навалочных грузов открытого хранения, контейнерный терминал.

