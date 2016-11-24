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Четверг,
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СБУ пришло с обысками в терминал, принадлежащий бизнесмену из РФ

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по подозрению в завладении $6 млн корабельных сборов

Сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в принадлежащем российскому бизнесмену морском терминале в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, следственные действия связаны с расследованием дела о завладении корабельными сборами на сумму $6 млн. Отмечается, что обыски также проводятся по адресам руководителей предприятия.

Во время обысков оперативники изъяли не учтенную валюту и печати офшорных компаний, законность получения и использования которых проверит следствие.

По версии следствия, в 2015 году компания известного российского бизнесмена незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов, которые к тому времени поступали в ГП «Администрация морских портов Украины».

«Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно конституции Украины, является собственностью народа», — говорится в сообщении СБУ.

Позже компания «ТИС», владеющая группой терминалов, подтвердила проведение обысков в своих офисах, а также в квартирах и домах руководителей.

Группа портовых терминалов «ТИС» находится на берегу Малого Аджалыкского лимана в 27 км к востоку от Одессы. Она включает в себя зерновой терминал, терминал химических грузов, терминал по перевалке окатышей, терминал по перевалке угля и навалочных грузов открытого хранения, контейнерный терминал.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

СБУ пришло с обысками в терминал, принадлежащий бизнесмену из РФ

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по подозрению в завладении $6 млн корабельных сборов

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