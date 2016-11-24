Банк «Югра» поддержит клуб «Динамо» на Кубке УЕФА по мини-футболу

24-27 ноября в Лиссабоне на площадке спортивной арены «Мултиозуш Де Одивелаш» пройдут матчи Элитного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу в группе «D». Сегодня один из главных претендентов на победу, подмосковныйклуб «Динамо», откроет турнир с командой «Тыргу-Муреш» (Румыния). Следующим соперником станет венгерская команда «Дьер», игра пройдет 25 ноября. Многократный призер розыгрыша кубка УЕФА, португальский клуб «Спортинг», встретится с «Динамо» 27 ноября. Благодаря высокому рейтингу подмосковный клуб был освобождён от предыдущих раундов.

В составе делегации – 14 футболистов, которым предстоит побороться за выход в «Финал четырех»: Густаво, Иван Поддубный, Ари, Александр Фукин, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило, Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Николай Переверзев, Фернандиньо, Анатолий Бадретдинов.

ПАО банк «Югра» выступает генеральным спонсором МФК «Динамо» Московская область с 2013 года. «Мы гордимся успехами наших спортсменов на международной арене. Как и в жизни, победа в Кубке достанется сильнейшей команде, которая, несмотря на давление, проявит всё свое мастерство, выдержку и упорство. Вместе с поклонниками этой игры мы желаем футболистам «Динамо» показать лучший результат», – сказал Алексей Нефедов, президент банка «Югра».

Нынешний вид розыгрыш Кубка УЕФА приобрел в сезоне 2006/07. С тех пор динамовцы занимали первое место в своей группе и выходили в «Финал четырех».