В Ярославле восстанавливают рухнувший купол легкоатлетического манежа

В Ярославле приступили к восстановлению рухнувшего купола легкоатлетического манежа. Работы монтажники обещали завершить до нового года.

Восстанавливать купол будут не менее 30 дней. Гарантия после ремонтных работ составляет 10-15 лет. Отмечается, что специалисты на нем обнаружили разрыв и многочисленные порезы. В настоящее время очищается его поверхность, после чего начнется сваривание участков покрытия.



Как сообщает ИА «Ярновости», надувной купол легкоатлетического манежа лопнул в ночь на 9 ноября. Экспертиза показала, что причиной его разрыва стали погодные условия — мокрый снег, дождь и сильный ветер. При его обрушении никто не пострадал. В настоящее время занятия в манеже приостановлены.

Стоимость работ по восстановлению купола составит 3,7 млн рублей.

