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Пиво из овечьего навоза получило золото на международном фестивале

Напиток относится к сорту «имперский стаут»

Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Philip Toscano

Пиво с ароматом овечьего навоза от исландской пивоварни Borg Brugghus получило золотую медаль на международном пивном фестивале European Beer Star. О присуждении пиву «Surtr № 30» главной награды сообщается на сайте конкурса.

По словам владельца предприятия Стурлейгура Бьернссона, рецепт необычного пива создавался несколько лет. Оно относится к сорту «имперский стаут», крепость напитка составляет 12 градусов.

На навозе животных коптился солод для экспериментального напитка.

В производство новое пиво было запущено только после одобрения со стороны представителя американской компании-импортера, который, по словам Бьернссона, пришел в восторг от его вкуса, сообщает сайт НТВ.Ru.

Свое название пиво «Surtr № 30» получило в честь владыки царства огненных великанов Сурта из скандинавской мифологии.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Пиво из овечьего навоза получило золото на международном фестивале

Пиво из овечьего навоза получило золото на международном фестивалеНапиток относится к сорту «имперский стаут»

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