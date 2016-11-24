Пиво из овечьего навоза получило золото на международном фестивале

Пиво с ароматом овечьего навоза от исландской пивоварни Borg Brugghus получило золотую медаль на международном пивном фестивале European Beer Star. О присуждении пиву «Surtr № 30» главной награды сообщается на сайте конкурса.



По словам владельца предприятия Стурлейгура Бьернссона, рецепт необычного пива создавался несколько лет. Оно относится к сорту «имперский стаут», крепость напитка составляет 12 градусов.



На навозе животных коптился солод для экспериментального напитка.

В производство новое пиво было запущено только после одобрения со стороны представителя американской компании-импортера, который, по словам Бьернссона, пришел в восторг от его вкуса, сообщает сайт НТВ.Ru.



Свое название пиво «Surtr № 30» получило в честь владыки царства огненных великанов Сурта из скандинавской мифологии.

