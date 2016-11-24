Путин назначил пятерых генералов на должности в Росгвардии

Владимир Путин назначил на должности в подразделения Росгвардии пятерых генерал-майоров полиции. Указ о назначениях президент России подписал 24 ноября.

Согласно документу, начальником Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы назначен генерал-майор Леонид Веденов, генерал-майор полиции Александр Грищенко стал первым заместителем начальника Главного управления вневедомственной охраны.



Генерал-майор Вячеслав Савкин назначен заместителем руководителя финансово-экономического департамента, а генерал-майор Юрий Бочаров — первым заместителем командующего Сибирским округом Росгвардии. Тем же указом генерал-майор Алексей Беззубиков назначен руководителем департамента техники и вооружения.



О назначениях сообщает ТАСС со ссылкой на временный информационный центр Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ.