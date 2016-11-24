Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин назначил пятерых генералов на должности в Росгвардии

Указ подписан президентом 24 ноября

Владимир Путин назначил на должности в подразделения Росгвардии пятерых генерал-майоров полиции. Указ о назначениях президент России подписал 24 ноября.

Согласно документу, начальником Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы назначен генерал-майор Леонид Веденов, генерал-майор полиции Александр Грищенко стал первым заместителем начальника Главного управления вневедомственной охраны.

Генерал-майор Вячеслав Савкин назначен заместителем руководителя финансово-экономического департамента, а генерал-майор Юрий Бочаров — первым заместителем командующего Сибирским округом Росгвардии. Тем же указом генерал-майор Алексей Беззубиков назначен руководителем департамента техники и вооружения.

О назначениях сообщает ТАСС со ссылкой на временный информационный центр Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ.

Читайте также:

Росгвардия сможет видеть через стены

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин назначил пятерых генералов на должности в Росгвардии

Указ подписан президентом 24 ноября

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке