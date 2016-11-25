Минобороны получит десантные алюминиевые кровати-носилки

В следующем году российские десантники, спецназовцы и бойцы горных бригад получат сверхлегкие полевые кровати, которые за считаные минуты можно собрать или разобрать даже на высоте в тысячи метров и при температуре в минус 50 градусов. Изделие, разработанное специалистами Военной академией материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, заменит нары и лежаки в схронах, которые спецназовцы делают в тылу врага.

При длине всего два метра кровать весит чуть более семи килограммов, в разобранном состоянии она помещается в специальный чехол, внешне напоминающий кейс для ноутбука. С каждой кроватью поставляется специальный набор карманов, в которых военнослужащий может разместить туалетные принадлежности, нательное белье и другие вещи. А от комаров и мух бойцов защитят противомоскитные сетки, которые идут в комплекте с каждой койкой. При необходимости два изделия можно соединить в одну двухъярусную кровать.

— В настоящее время мобильная кровать находится в стадии испытаний, — рассказал «Известиям» начальник кафедры Военной академии Иван Веприняк. — Мы планируем завершить испытания в этом году с таким расчетом, чтобы уже в следующем году начать поставку в войска. Наше изделие можно использовать не только десантникам, горным стрелкам и спецназовцам. Кроватями можно комплектовать военно-полевые городки. Изделия отлично подойдут для полевых госпиталей. Применять их можно будет и в районах чрезвычайных ситуаций, разворачивая лагеря для пострадавших. Также кровать может использоваться как носилки для переноски людей и грузов.

Примечательно, что сверхлегкая кровать изготавливается из пластика и дюралюминия (сплав алюминия с добавками меди, магния и марганца) — авиационного материала, который не уступает по прочности металлу, но в несколько раз его легче. При этом конструкция изделия очень простая и не имеет элементов, сломав которые кровать нельзя было бы собрать.

До недавнего времени в российской армии для размещения военнослужащих в полевых лагерях использовались специальные лагерные кровати, по конструкции напоминавшие раскладушку. Правда, изготавливались они из нержавеющей стали, а в качестве ложа служила панцирная сетка, собранная из скрепленных между собой стальных колец.

— Лагерная кровать весила более 15 кг, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В полях очень часто ее подвижные части забивались грязью или ржавели и ее невозможно было собрать или разобрать. «Панцирь» очень быстро расходился, и ты проваливался. После такого сна сильно болела спина. Для перевозки лагерных кроватей на мотострелковую роту требовалось несколько грузовиков «Урал» или «ЗиЛ-131». Поэтому при возможности в полевых лагерях их заменяли обычными казарменными кроватями или сбитыми из досок нарами.

В отличие от старых «лагерных» кроватей в новом изделии ложе сделано цельным и крепится к поперечным балкам с помощью пластиковых креплений, внешне напоминающих катушки. Военнослужащему достаточно положить ложе на крепления, и оно будет надежно зафиксировано. А в случае необходимости в крепления-катушки вставляются скобы, и ложе становится прочными носилками для людей или грузов.