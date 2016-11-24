Обманутые дольщики в Благовещенске объявили голодовку

В Благовещенске дольщики, обманутые строительной компанией «Городок», объявили голодовку. В офисе фирмы сейчас находятся около 50 человек, с ними общается конкурсный управляющий. Люди обещали, что не покинут помещение, пока с ними не встретятся представители региональных властей.

Как сообщалось ранее, летом в отношении благовещенского «Городка» было введено конкурсное производство. 26 декабря конкурсный управляющий должен отчитаться о проделанной работе. Предполагается, что строительная компания предложит дольщикам создать жилищно-строительный кооператив.

Один из учредителей строительной компании, Александр Сакания, в августе сложил с себя депутатский мандат и объявил о своих намерениях вплотную заняться проблемами дольщиков. Однако пострадавшие благовещенцы заявили, что строительство их домов так и не возобновилось.

«Мы слышим одни лишь обещания, нам каждый раз говорят, что нашли подрядчиков, представляют нам каких-то людей, но на деле строительство не ведется. Мы устали, мы пришли сегодня сюда с детьми. И будем здесь столько, сколько потребуется, пока проблема не сдвинется с места», — сказал один из участников акции протеста.

Как пишет ИА «Амур.инфо», на встречу в офис «Городка» приехали зампреды областного правительства Дмитрий Тетенькин и Владимир Кобелев.

Дмитрий Тетенькин сказал, что в региональном правительстве занимаются вопросом обманутых дольщиков.

«Городком» мы занимаемся довольно плотно. Осенью в 162-м квартале мы сдали дом «Городка» на 216 квартир. С дольщиками проводятся встречи, правительство рассматривает возможность помощи людям», — сказал вице-губернатор.

Отмечается, что в отношении руководителя компании «Городок» возбуждено уголовное дело. Его директор Анатолий Попов находится под домашним арестом.