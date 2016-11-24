«Белавиа» согласовала с Киевом компенсацию за возврат своего борта

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» выставил Украине счет за возврат своего самолета в киевский аэропорт Жуляны 21 октября 2016 года.



«Идет рабочий процесс, отработка деталей. Мы ведем консультации, в том числе и по вопросу компенсации. У нас есть взаимопонимание, в ближайшее время мы этот вопрос закроем», — сказал гендиректор белорусской авиакомпании Анатолий Гусаров, отметив, что оглашение суммы компенсации не предусмотрено.



Заместитель Гусарова по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец подчеркнул, что сумма компенсации была «немного уменьшена по сравнению с первоначальной».

Чергинец также не назвал конкретных сроков, когда украинской стороной будет выплачена сумма ущерба, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на СМИ Республики Беларусь.



Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа», совершавший 21 октября рейс В2 840 по маршруту Киев–Минск, вернули в киевский аэропорт Жуляны по требованию службы безопасности Украины под угрозой в случае неповиновения поднять в воздух боевую авиацию.

На следующий день в МИД Белоруссии был вызван руководитель украинской дипмисии в Минске Валерий Джигун, где ему была вручена нота протеста «в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании «Белавиа». В ноте также подчеркивается, что «белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны». Белорусский авиаперевозчик также заявил о своем намерении требовать с ГП «Украэрорух» возмещения всех расходов, связанных с возвратом самолета.

Белорусская сторона также 1 ноября опубликовала расшифровку переговоров экипажа «Белавиа» с украинским авиадиспетчером, из которой слышно, что в случае отказа возвращаться в Киев в воздух будет поднята боевая авиация. В СБУ ответили, что заявление украинского диспетчера не было указанием от Службы безопасности Украины.

— Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал, — сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

10 ноября президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко принес свои извинение за данный инцидент.