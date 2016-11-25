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Начать расследование Госдуме станет проще

Модельный закон МПА СНГ дает возможность для проведения парламентской проверки одной из палат парламента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

Государственная дума может упростить запуск процедуры парламентского расследования после принятия Межпарламентской ассамблеей стран СНГ модельного закона «О парламентском расследовании». В Госдуме готовы рассмотреть соответствующие поправки в действующее законодательство. Эксперты полагают, что Россия таким образом берет на себя международные обязательства перед партнерами на постсоветском пространстве и одновременно может повысить статус нижней палаты парламента.

Сегодня на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ будет рассмотрен проект модельного закона «О парламентском расследовании». В случае если этот документ будет принят, у Государственной думы появится возможность вновь вернуться к вопросу о необходимости внесения изменений в закон о парламентском расследовании в РФ. В настоящее время, чтобы инициировать парламентское расследование, необходимо обязательное согласие обеих палат Федерального собрания.

Теперь, согласно проекту модельного закона МПА СНГ (имеется в распоряжении «Известий»), появится возможность проводить парламентское расследование по решению только одной палаты парламента. 

Документом также предусматривается возможность использования разных организационных форм проведения парламентских расследований  комиссий, создаваемых для проведения отдельного расследования (эта форма использована в качестве базовой), а также постоянно действующих комиссий по проведению парламентских расследований и  фигуры парламентского уполномоченного.

Как пояснил «Известиям» глава постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Эмомали Насриддинзода (Таджикистан), данный модельный закон определяет предмет проведения парламентского расследования, а также те события и ситуации, в отношении которых оно может проводиться.

 Такое регулирование призвано способствовать более определенному и отчетливому восприятию целей и задач проведения парламентского расследования,  сказал он.

Вопрос о необходимости внесения изменений в действующий закон о парламентском расследовании в РФ от 2005 года последний раз поднимался в 2013 году. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин (на момент внесения инициативы зампред этого же комитета СФ). В нем, в частности, предусматривалась возможность создания специальной комиссии по проведению расследования каждой из палат Федерального собрания РФ, а также предлагалось значительно расширить основания для инициирования парламентского расследования.

Несмотря на то что Верховный суд РФ поддержал законопроект при условии его доработки (официальный отзыв от 8 августа 2012 года), а позднее правительство посчитало возможным продолжение работы над законопроектом с учетом замечаний (официальный отзыв от 11 февраля 2013 года), Госдума в лице двух комитетов  комитета по безопасности и противодействию коррупции и комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления  выступила против самой идеи реанимирования парламентского расследования как формы парламентского контроля: проект был «заморожен» на два года, а в мае нынешнего года отклонен.

 В интересах парламента вернуться к идее нового законопроекта о парламентском расследовании, так как сегодня необходима действительно эффективная форма парламентского контроля, а это только парламентское расследование, поскольку если мы хотим по-настоящему независимую законодательную власть, то у нее должны быть сильные правовые рычаги, которых сейчас нет,  заявил «Известиям» Константин Добрынин.

Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что законопроект, инициированный сенаторами в 2013 году, был направлен на повышение представительного характера региональных парламентов.

 Принятие законопроекта на том этапе посчитали излишним, поскольку контрольные функции парламента были усилены в Федеральном законе от 7 мая 2013 года «О парламентском контроле»,  сказал он «Известиям».  При этом предусмотренный законодательством объем контрольных полномочий позволяет урегулировать вопросы осуществления парламентского расследования на региональном уровне, не внося дополнительных изменений в федеральное законодательство.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, который участвует в заседании Межпарламентской ассамблеи 25 ноября, напомнил «Известиям», что модельный закон может использоваться в национальных парламентах как рекомендация.

 Некоторые просто название свое дают и всё, даже статьи не меняют, настолько оно ложится на их законодательство. Некоторые вносят поправки, корректировки,  отметил парламентарий.

По его словам, теперь внести соответствующие поправки в российский закон о парламентском расследовании 2005 года «может любой депутат, тем более используя такую формулировку, как гармонизация с другими национальными законодательствами стран, которые входят в СНГ и в Межпарламентскую ассамблею».

 Я думаю, они примут качественный закон, там подготовка будет высокой степени. Насколько я знаю, там принимали участие ведущие центры, в том числе депутаты прошлых созывов, очень скрупулезная работа,  сказал, в свою очередь, «Известиям» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарий подчеркнул, что документ поступит в Госдуму после принятия МПА СНГ. 

Первый замглавы комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил «Известиям», что он и его фракция готовы сами внести соответствующие поправки в действующий закон.

 Надо вносить много изменений,  говорит депутат.  Сейчас практически невозможно провести парламентское расследование, потому что нужно согласие двух палат, эту процедуру надо упрощать. Пока у нас не было действующего закона, парламентские расследования проводились каждый год, а после его принятия  только одно, по Саяно-Шушенской ГЭС,  напомнил депутат.

В ситуации, когда парламентское расследование хотят инициировать все оппозиционные фракции, необходимо принимать положительное решение, даже с учетом того, что эти фракции составляют парламентское меньшинство, полагает Синельщиков.

Такая ситуация сложилась, в частности, при неоднократных попытках фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» инициировать парламентское расследование по делу «Оборонсервиса». В частности, Синельщиков напоминает, что в мае 2015 года для старта расследования не хватило всего семи голосов.

 Чего боятся парламентского расследования? Это же не приговор пишут,  говорит Синельщиков.  Возбуждение парламентского расследования не предполагает, что надо кого-то взять под стражу, прослушать, провести обыск. Это просто знакомство с документами.

О том, что усиление парламентского контроля должно стать одной из основных задач Госдумы, говорил и спикер нижней палаты Вячеслав Володин, выступая 25 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что можно только приветствовать, что МПА СНГ озаботилась повышением роли и авторитета парламентов и сближением национальных законодательств.

Политолог не исключил, что принятие модельного закона повлечет за собой пересмотр соответствующего российского закона и нижняя палата российского парламента получит возможность проводить парламентские расследования без участия Совета Федерации.

 Как раз появились новые данные ВЦИОМ, согласно которым оценка деятельности Госдумы сравнялась с Советом Федерации   за последние три месяца уровень доверия к нижней палате парламента вырос с 40 до 48%. Я полагаю, что Вячеслав Володин, председатель Госдумы, как человек заинтересованный в повышении авторитета Госдумы может воспользоваться парламентским расследованием как еще одним инструментом повышения влияния и авторитета,  подчеркнул эксперт.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, механизм парламентского расследования действующей Думе потенциально интересен, причем не столько с точки зрения «наращивания собственных мускул», а через выполнение международных обязательств, которые берет на себя Россия перед партнерами на постсоветском пространстве.

 Процесс реанимирования этого механизма займет не один день, так как это, безусловно, потенциальный стресс для сложившейся политической практики, но такой повод для разговора по этой достаточно деликатной, острой теме у российского парламента появляется,  говорит политолог.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Начать расследование Госдуме станет проще

Начать расследование Госдуме станет прощеМодельный закон МПА СНГ дает возможность для проведения парламентской проверки одной из палат парламента

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