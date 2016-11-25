Начать расследование Госдуме станет проще

Государственная дума может упростить запуск процедуры парламентского расследования после принятия Межпарламентской ассамблеей стран СНГ модельного закона «О парламентском расследовании». В Госдуме готовы рассмотреть соответствующие поправки в действующее законодательство. Эксперты полагают, что Россия таким образом берет на себя международные обязательства перед партнерами на постсоветском пространстве и одновременно может повысить статус нижней палаты парламента.



Сегодня на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ будет рассмотрен проект модельного закона «О парламентском расследовании». В случае если этот документ будет принят, у Государственной думы появится возможность вновь вернуться к вопросу о необходимости внесения изменений в закон о парламентском расследовании в РФ. В настоящее время, чтобы инициировать парламентское расследование, необходимо обязательное согласие обеих палат Федерального собрания.

Теперь, согласно проекту модельного закона МПА СНГ (имеется в распоряжении «Известий»), появится возможность проводить парламентское расследование по решению только одной палаты парламента.



Документом также предусматривается возможность использования разных организационных форм проведения парламентских расследований — комиссий, создаваемых для проведения отдельного расследования (эта форма использована в качестве базовой), а также постоянно действующих комиссий по проведению парламентских расследований и фигуры парламентского уполномоченного.

Как пояснил «Известиям» глава постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Эмомали Насриддинзода (Таджикистан), данный модельный закон определяет предмет проведения парламентского расследования, а также те события и ситуации, в отношении которых оно может проводиться.

— Такое регулирование призвано способствовать более определенному и отчетливому восприятию целей и задач проведения парламентского расследования, — сказал он.

Вопрос о необходимости внесения изменений в действующий закон о парламентском расследовании в РФ от 2005 года последний раз поднимался в 2013 году. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин (на момент внесения инициативы зампред этого же комитета СФ). В нем, в частности, предусматривалась возможность создания специальной комиссии по проведению расследования каждой из палат Федерального собрания РФ, а также предлагалось значительно расширить основания для инициирования парламентского расследования.

Несмотря на то что Верховный суд РФ поддержал законопроект при условии его доработки (официальный отзыв от 8 августа 2012 года), а позднее правительство посчитало возможным продолжение работы над законопроектом с учетом замечаний (официальный отзыв от 11 февраля 2013 года), Госдума в лице двух комитетов — комитета по безопасности и противодействию коррупции и комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления — выступила против самой идеи реанимирования парламентского расследования как формы парламентского контроля: проект был «заморожен» на два года, а в мае нынешнего года отклонен.

— В интересах парламента вернуться к идее нового законопроекта о парламентском расследовании, так как сегодня необходима действительно эффективная форма парламентского контроля, а это только парламентское расследование, поскольку если мы хотим по-настоящему независимую законодательную власть, то у нее должны быть сильные правовые рычаги, которых сейчас нет, — заявил «Известиям» Константин Добрынин.

Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что законопроект, инициированный сенаторами в 2013 году, был направлен на повышение представительного характера региональных парламентов.

— Принятие законопроекта на том этапе посчитали излишним, поскольку контрольные функции парламента были усилены в Федеральном законе от 7 мая 2013 года «О парламентском контроле», — сказал он «Известиям». — При этом предусмотренный законодательством объем контрольных полномочий позволяет урегулировать вопросы осуществления парламентского расследования на региональном уровне, не внося дополнительных изменений в федеральное законодательство.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, который участвует в заседании Межпарламентской ассамблеи 25 ноября, напомнил «Известиям», что модельный закон может использоваться в национальных парламентах как рекомендация.

— Некоторые просто название свое дают и всё, даже статьи не меняют, настолько оно ложится на их законодательство. Некоторые вносят поправки, корректировки, — отметил парламентарий.

По его словам, теперь внести соответствующие поправки в российский закон о парламентском расследовании 2005 года «может любой депутат, тем более используя такую формулировку, как гармонизация с другими национальными законодательствами стран, которые входят в СНГ и в Межпарламентскую ассамблею».

— Я думаю, они примут качественный закон, там подготовка будет высокой степени. Насколько я знаю, там принимали участие ведущие центры, в том числе депутаты прошлых созывов, очень скрупулезная работа, — сказал, в свою очередь, «Известиям» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарий подчеркнул, что документ поступит в Госдуму после принятия МПА СНГ.

Первый замглавы комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил «Известиям», что он и его фракция готовы сами внести соответствующие поправки в действующий закон.

— Надо вносить много изменений, — говорит депутат. — Сейчас практически невозможно провести парламентское расследование, потому что нужно согласие двух палат, эту процедуру надо упрощать. Пока у нас не было действующего закона, парламентские расследования проводились каждый год, а после его принятия — только одно, по Саяно-Шушенской ГЭС, — напомнил депутат.

В ситуации, когда парламентское расследование хотят инициировать все оппозиционные фракции, необходимо принимать положительное решение, даже с учетом того, что эти фракции составляют парламентское меньшинство, полагает Синельщиков.



Такая ситуация сложилась, в частности, при неоднократных попытках фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» инициировать парламентское расследование по делу «Оборонсервиса». В частности, Синельщиков напоминает, что в мае 2015 года для старта расследования не хватило всего семи голосов.

— Чего боятся парламентского расследования? Это же не приговор пишут, — говорит Синельщиков. — Возбуждение парламентского расследования не предполагает, что надо кого-то взять под стражу, прослушать, провести обыск. Это просто знакомство с документами.

О том, что усиление парламентского контроля должно стать одной из основных задач Госдумы, говорил и спикер нижней палаты Вячеслав Володин, выступая 25 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что можно только приветствовать, что МПА СНГ озаботилась повышением роли и авторитета парламентов и сближением национальных законодательств.



Политолог не исключил, что принятие модельного закона повлечет за собой пересмотр соответствующего российского закона и нижняя палата российского парламента получит возможность проводить парламентские расследования без участия Совета Федерации.

— Как раз появились новые данные ВЦИОМ, согласно которым оценка деятельности Госдумы сравнялась с Советом Федерации — за последние три месяца уровень доверия к нижней палате парламента вырос с 40 до 48%. Я полагаю, что Вячеслав Володин, председатель Госдумы, как человек заинтересованный в повышении авторитета Госдумы может воспользоваться парламентским расследованием как еще одним инструментом повышения влияния и авторитета, — подчеркнул эксперт.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, механизм парламентского расследования действующей Думе потенциально интересен, причем не столько с точки зрения «наращивания собственных мускул», а через выполнение международных обязательств, которые берет на себя Россия перед партнерами на постсоветском пространстве.