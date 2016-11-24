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Мутко снова заговорил по-английски, давая ФИФА гарантии по стадиону

Вице-премьер правительства заверил, что спортивная арена в Санкт-Петербурге будет готова в срок и примет матчи Кубка конфедераций 2017 года

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко гарантировал Международной федерации футбола (ФИФА), что стадион в Санкт-Петербурге будет готов в срок и примет матчи Кубка конфедераций в 2017 году. Сообщил это Виталий Мутко по-английски.

«Я им дал все гарантии, сказал: ай эм гарантиид», — сказал Мутко журналистам, передает «Интерфакс».

Напомним, матчи Кубка конфедераций 2017 года состоятся в четырех российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Мутко снова заговорил по-английски, давая ФИФА гарантии по стадиону

Вице-премьер правительства заверил, что спортивная арена в Санкт-Петербурге будет готова в срок и примет матчи Кубка конфедераций 2017 года

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