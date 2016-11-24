Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Свободный порт Владивосток перешел на упрощенный приграничный контроль

Таможенникам передали функции ветеринаров и фитосанитаров

Свободный порт Владивосток перешел на упрощенный приграничный контроль. В его пропускных пунктах останутся только пограничники и таможенники.

Таможенным органам переданы функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Нововведению предшествовала большая подготовительная работа со стороны таможенников, в том числе по обучению должностных лиц.

Как сообщает РИА PrimaMedia, таможенники будут проверять компании, которые собираются ввезти товары на территорию Свободного порта Владивосток. Они должны заблаговременно представлять информацию о ввозимом грузе.

«Известия» ранее писали, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому упрощается прохождение таможенных процедур на территории Свободного порта Владивосток (он был создан указом президента Владимира Путина в июле прошлого года). В порту действует особый правовой режим: резиденты получают налоговые льготы, работают по упрощенным схемам таможенных и визовых процедур, для них максимально снижен административный барьер.

Читайте также:

Правительство выделит 191 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Свободный порт Владивосток перешел на упрощенный приграничный контроль

Таможенникам передали функции ветеринаров и фитосанитаров

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке