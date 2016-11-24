Свободный порт Владивосток перешел на упрощенный приграничный контроль. В его пропускных пунктах останутся только пограничники и таможенники.



Таможенным органам переданы функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Нововведению предшествовала большая подготовительная работа со стороны таможенников, в том числе по обучению должностных лиц.



Как сообщает РИА PrimaMedia, таможенники будут проверять компании, которые собираются ввезти товары на территорию Свободного порта Владивосток. Они должны заблаговременно представлять информацию о ввозимом грузе.

«Известия» ранее писали, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому упрощается прохождение таможенных процедур на территории Свободного порта Владивосток (он был создан указом президента Владимира Путина в июле прошлого года). В порту действует особый правовой режим: резиденты получают налоговые льготы, работают по упрощенным схемам таможенных и визовых процедур, для них максимально снижен административный барьер.



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