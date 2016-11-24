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ООН: де Мистура не собирается в отставку

В офисе спецпосланника генсека организации прокомментировали информацию о его увольнении

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не собирается в отставку. Об этом заявили журналистам в офисе де Мистуры.

«Сообщения о том, что спецпосланник Стаффан де Мистура уходит в отставку, не соответствуют действительности. Он продолжает работать на своем посту», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Пресс-секретарь эмиссара ООН Джесси Шахин не сообщила подробностей, в том числе она умолчала о том, откуда появилась информация об увольнении с поста де Мистуры.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

ООН: де Мистура не собирается в отставку

В офисе спецпосланника генсека организации прокомментировали информацию о его увольнении

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