ООН: де Мистура не собирается в отставку

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура не собирается в отставку. Об этом заявили журналистам в офисе де Мистуры.

«Сообщения о том, что спецпосланник Стаффан де Мистура уходит в отставку, не соответствуют действительности. Он продолжает работать на своем посту», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Пресс-секретарь эмиссара ООН Джесси Шахин не сообщила подробностей, в том числе она умолчала о том, откуда появилась информация об увольнении с поста де Мистуры.