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Жители поселка в Бурятии оказались в снежном плену

Снегоуборочная техника в селе Адамово не может работать из-за узких улиц

Жителям села Адамово Баргузинского района Бурятии до сих пор не удается прорвать снежную блокаду. В населенном пункте закрыта школа. Снегоуборочная техника не может работать из-за узких улиц.

В Адамово режим ЧС из-за рекордного количества выпавших осадков был снят 22 ноября, однако его жители до сих пор остаются в снежном плену.

ИА UlanMedia в сельской администрации рассказали, что для расчистки улиц необходима техника с ковшом, им обещали в ближайшее время ее направить. В региональном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что в Адамово уже работает техника и три спасателя.

В минувшие выходные в Баргузинском районе выпала полуторамесячная норма осадков. 20 ноября из-за снежных заносов по дорогам с большим трудом проходили даже вездеходы. В тот же день в районе был введен режим ЧС, который 22 ноября был заменен на режим повышенной готовности.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Жители поселка в Бурятии оказались в снежном плену

Снегоуборочная техника в селе Адамово не может работать из-за узких улиц

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