Жители поселка в Бурятии оказались в снежном плену

Жителям села Адамово Баргузинского района Бурятии до сих пор не удается прорвать снежную блокаду. В населенном пункте закрыта школа. Снегоуборочная техника не может работать из-за узких улиц.

В Адамово режим ЧС из-за рекордного количества выпавших осадков был снят 22 ноября, однако его жители до сих пор остаются в снежном плену.



ИА UlanMedia в сельской администрации рассказали, что для расчистки улиц необходима техника с ковшом, им обещали в ближайшее время ее направить. В региональном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что в Адамово уже работает техника и три спасателя.

В минувшие выходные в Баргузинском районе выпала полуторамесячная норма осадков. 20 ноября из-за снежных заносов по дорогам с большим трудом проходили даже вездеходы. В тот же день в районе был введен режим ЧС, который 22 ноября был заменен на режим повышенной готовности.