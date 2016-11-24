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Спасатели эвакуировали пострадавшего с траулера «Адмирал Колчак»

Санитарный рейс совершил вертолет Ми-8, который базируется в Магаданской области

Спасатели МЧС на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавших с рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак» в Магадан.

Помимо авиаторов, на борту Ми-8 находились спасатели и специалисты медицины катастроф. Травмированного моряка осмотрели медики и оказали ему неотложную медицинскую помощь.

Эвакуированный моряк в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию магаданской областной больницы, сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее капитан морозильного рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак», ведущего промысел в Охотском море, сообщил о том, что один из членов экипажа получил черепно-мозговую травму и нуждается в медицинской помощи.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Спасатели эвакуировали пострадавшего с траулера «Адмирал Колчак»

Санитарный рейс совершил вертолет Ми-8, который базируется в Магаданской области

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