Спасатели эвакуировали пострадавшего с траулера «Адмирал Колчак»

Спасатели МЧС на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавших с рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак» в Магадан.



Помимо авиаторов, на борту Ми-8 находились спасатели и специалисты медицины катастроф. Травмированного моряка осмотрели медики и оказали ему неотложную медицинскую помощь.



Эвакуированный моряк в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию магаданской областной больницы, сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее капитан морозильного рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак», ведущего промысел в Охотском море, сообщил о том, что один из членов экипажа получил черепно-мозговую травму и нуждается в медицинской помощи.

