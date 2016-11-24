Спасатели эвакуировали пострадавшего с траулера «Адмирал Колчак»

Санитарный рейс совершил вертолет Ми-8, который базируется в Магаданской области
Спасатели МЧС на вертолете Ми-8 эвакуировали пострадавших с рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак» в Магадан.
Помимо авиаторов, на борту Ми-8 находились спасатели и специалисты медицины катастроф. Травмированного моряка осмотрели медики и оказали ему неотложную медицинскую помощь.
Эвакуированный моряк в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию магаданской областной больницы, сообщает ИА MagadanMedia.
Ранее капитан морозильного рыболовецкого траулера «Адмирал Колчак», ведущего промысел в Охотском море, сообщил о том, что один из членов экипажа получил черепно-мозговую травму и нуждается в медицинской помощи.