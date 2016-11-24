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Матвиенко переизбрана спикером Межпарламентской ассамблеи СНГ

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была переизбрана на пост главы Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

«Участники заседания (Совета МПА СНГ) одобрили повестку 45-го пленарного заседания ассамблеи и избрали председателя Совета МПА СНГ. Главой Совета Ассамблеи Содружества была вновь избрана Валентина Матвиенко», — передает «Интерфакс».

Также на полях МПА СНГ в Петербурге спикер провела несколько двусторонних встреч с главами национальных парламентских делегаций.

«В частности, прошли переговоры с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем и председателем Милли меджлиса Азербайджанской Республики Окаем Асадовым. Также состоялась неформальная встреча руководителей парламентов государств — членов Евразийского экономического союза», — добавили в пресс-службе.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Матвиенко переизбрана спикером Межпарламентской ассамблеи СНГ

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента

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