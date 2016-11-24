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Киев получит от ЕС €156,5 млн на реформы госуправления

Об этом по итогам саммита Украина–ЕС сообщили представители Европейской комиссии

Около €156,5 млн Евросоюз выделит Киеву на проведение реформ государственного управления. Об этом по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита Украина–ЕС проинформировали представители Европейской комиссии.

На поддержку реформ госуправления будет направлено €104 млн. 52,5 млн предназначены «для поощрения верховенства права», говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

€16 млн будут выделены дополнительно и пойдут на борьбу с коррупцией, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Киев получит от ЕС €156,5 млн на реформы госуправления

Об этом по итогам саммита Украина–ЕС сообщили представители Европейской комиссии

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