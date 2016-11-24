Глава Евросовета Дональд Туск выступил с речью на украинском языке по итогам саммита Украина—ЕС в Брюсселе.

В заявлении Туск подтвердил приверженность стран ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву, передает Лента.ру.

«Дорогие украинские друзья! Я глубоко поражен терпением украинского народа в его борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета. Вы являетесь уникальным примером мужества, достоинства и практического разума», — сказал Туск.

Ранее «Известия» писали о том, что Евросоюз не станет отменять санкции против РФ до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения.