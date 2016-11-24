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Дональд Туск выступил с речью на украинском языке

Глава Евросовета подтвердил приверженность стран ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву

Глава Евросовета Дональд Туск выступил с речью на украинском языке по итогам саммита Украина—ЕС в Брюсселе.

В заявлении Туск подтвердил приверженность стран ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву, передает Лента.ру.

«Дорогие украинские друзья! Я глубоко поражен терпением украинского народа в его борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета. Вы являетесь уникальным примером мужества, достоинства и практического разума», — сказал Туск.

Ранее «Известия» писали о том, что Евросоюз не станет отменять санкции против РФ до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Дональд Туск выступил с речью на украинском языке

Глава Евросовета подтвердил приверженность стран ЕС оказывать дальнейшую поддержку Киеву

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