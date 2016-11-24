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Клинцевич: в ответ на агрессию НАТО мы нацелим ядерное оружие

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности гарантировал «жесткий и однозначный ответ»

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в ответ на агрессивные действия альянса и попытки НАТО «втянуть в свою орбиту всё новые страны» РФ нацелит свое ядерное оружие на любые объекты НАТО, где бы они ни находились.

«В ответ на агрессивные действия НАТО, на попытки альянса втянуть в свою орбиту всё новые страны со стороны России последует жесткий и однозначный ответ. Мы нацелим свое оружие, в том числе и атомное, на любые угрожающие нам объекты альянса, где бы они ни размещались», — заявил сенатор, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что, говоря о ядерном оружии, подразумевает ядерный боеприпас, «который может быть размещен на носителе в наземном стационарном, мобильном, морском и воздушном оружии».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Клинцевич: в ответ на агрессию НАТО мы нацелим ядерное оружие

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности гарантировал «жесткий и однозначный ответ»

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