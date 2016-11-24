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Трамп хочет набрать $65–75 млн на инаугурацию

Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года

Избранный президент США Дональд Трамп хочет набрать $6575 млн пожертвований на инаугурацию.

Об этом заявила газета «Нью-Йорк таймс».

«Трамп готов привлекать взносы от корпораций на сумму до $1 млн и разрешить передачу этих средств из фондов комитетов политических действий»,  цитирует ТАСС издание.

При этом каждый случай пожертвования будет рассматриваться отдельно. По данным газеты, Трамп отказывается принимать деньги у некоторых лоббистов, которых он ранее вывел из своей команды.

Президент и его команда рассчитывают собрать от $65 до 75 млн на финансирование торжественного парада, балов и других мероприятий.

Сама церемония состоится 20 января 2017 года.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Трамп хочет набрать $65–75 млн на инаугурацию

Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года

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