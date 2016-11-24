Трамп хочет набрать $65–75 млн на инаугурацию

Церемония вступления в должность президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года
Избранный президент США Дональд Трамп хочет набрать $65–75 млн пожертвований на инаугурацию.
Об этом заявила газета «Нью-Йорк таймс».
«Трамп готов привлекать взносы от корпораций на сумму до $1 млн и разрешить передачу этих средств из фондов комитетов политических действий», — цитирует ТАСС издание.
При этом каждый случай пожертвования будет рассматриваться отдельно. По данным газеты, Трамп отказывается принимать деньги у некоторых лоббистов, которых он ранее вывел из своей команды.
Президент и его команда рассчитывают собрать от $65 до 75 млн на финансирование торжественного парада, балов и других мероприятий.
Сама церемония состоится 20 января 2017 года.
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