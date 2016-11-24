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Футбольный клуб «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

Кубанцы сыграли вничью против австрийского «Зальцбурга», встреча завершилась со счетом 1:1

Встреча между российским футбольным клубом «Краснодар» и австрийским «Зальцбургом» завершился ничьей. Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, который россияне сыграли на своем поле, закончился со счетом 1:1.

У краснодарцев на 85-й минуте голом отметился Федор Смолов. Мяч в ворота россиян забил Мунас Даббур (37-я минута).

Отметим, что «Краснодар» впервые сыграл вничью на стадии группового этапа этого розыгрыша Лиги Европы. До этого кубанцы выиграли по одному разу у «Зальцбурга» и «Ниццы» и потерпели два поражения от немецкого клуба «Шальке».

Сейчас «Краснодар», имея в  своем активе семь очков, занимает  второе место турнирной таблице группы I. «Зальцбург» расположился на третьей строчке (четыре очка).

Кубанцы смогли второй года подряд выйти в плей-офф Лиги Европы благодаря сегодняшней ничьей в игре против «Зальцбурга».

Следующую встречу «Краснодар» проведет на выезде против французской «Ниццы». «Зальцбург» в домашнем матче сыграет с немецким «Шальке». Встречи заключительного тура состоятся 8 декабря этого года. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Футбольный клуб «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы

Кубанцы сыграли вничью против австрийского «Зальцбурга», встреча завершилась со счетом 1:1

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