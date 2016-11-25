Россия рассчитывает на разведение сил в Станице Луганской 26 ноября

Россия надеется на действительное разведение сил с 26 ноября этого года в районе Станицы Луганской, являющейся одним из трех пунктов, где такие меры должны реализоваться в первую очередь, однако этого не происходит на протяжении уже почти двух месяцев. Соответствующее заявление сделал во время выступления на постоянном совете ОБСЕ постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

«Уже почти два месяца как стороны договорились осуществить разведение сил и средств на трех участках, первым из которых является район Станицы Луганской. Надеемся, что 26 ноября процесс все-таки будет запущен, если Киев опять не создаст предлог, чтобы этого не делать»,— приводит «РИА Новости» слова Лукашевича.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ, Кремль рассчитывает, что получится «воспользоваться хотя бы стабилизирующим эффектом разведения сил и средств на двух других участках – в Золотом и Петровском».

Лукашевич также обратился с призывом к своим зарубежным коллегам «оказать более решительное воздействие» на украинские власти для того, чтобы прекратились обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Российский постпред подчеркнул, что «вызывает очень большую тревогу обстрел фильтровальной станции в Ясиноватой, в результате которой она была обесточена». Он добавил, что «мы слышали призывы представителей США и ряда западных коллег обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, которые могли бы привести к тяжелым экологическим последствиям».

«Имелся в виду, в том числе, и объект в Ясиноватой»,— отметил Лукашевич.

Напомним, 21 сентября этого года в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. 1 октября в районе населенного пункта Золотое состоялось разведение сил. Чуть позже, 7 октября, стороны отвели силы в районе Петровского. Отвод в районе Станицы Луганской был запланирован на 9 октября, но украинское Министерство обороны заявило о переносе сроков отвода сил в этом районе.