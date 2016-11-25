Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти.

Об этом заявил в своем твиттере министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

«Если будет необходимо, мы хотим встретиться с президентом Путиным, чтобы объяснить ему те соглашения, над которыми мы работали», – цитирует «РИА Новости» дель Пино.

Министр отправиться в Москву на переговоры по ограничению добычи нефти.



Россия не входит в организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК, но ее позиция в этом вопросе, как одной из крупнейших нефтедобывающих стран, может быть важной, считают в Венесуэле.

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