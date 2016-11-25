Министр нефтяной и горнорудной промышленности Эулохио дель Пино отправиться для переговоров в Москву
Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти.
Об этом заявил в своем твиттере министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.
«Если будет необходимо, мы хотим встретиться с президентом Путиным, чтобы объяснить ему те соглашения, над которыми мы работали», – цитирует «РИА Новости» дель Пино.
Министр отправиться в Москву на переговоры по ограничению добычи нефти.
Россия не входит в организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК, но ее позиция в этом вопросе, как одной из крупнейших нефтедобывающих стран, может быть важной, считают в Венесуэле.
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