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Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Эулохио дель Пино отправиться для переговоров в Москву

Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти.

Об этом заявил в своем твиттере министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

«Если будет необходимо, мы хотим встретиться с президентом Путиным, чтобы объяснить ему те соглашения, над которыми мы работали», – цитирует «РИА Новости» дель Пино.

Министр отправиться в Москву на переговоры по ограничению добычи нефти.

Россия не входит в организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК, но ее позиция в этом вопросе, как одной из крупнейших нефтедобывающих стран, может быть важной, считают в Венесуэле.

Читайте также: Мадуро: ОПЕК готова к соглашению о сокращении добычи нефти

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти

Министр нефтяной и горнорудной промышленности Эулохио дель Пино отправиться для переговоров в Москву

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