Глава МИД Турции: Анкара не подастся давлению Брюсселя

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что давление Евросоюза на страну лишено смысла.

Об этом он заявил, комментируя призыв Европарламента приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

«Попытки оказать давление на Турцию подобными методами бессмысленны», – цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что против Анкары со стороны ЕС давно действует политика двойных стандартов и призвал пересмотреть эти методы.

Поводом для реакции Чавушоглу стала озабоченность, выраженная Европарламентом относительно соблюдения прав человека в Турции.

Речь идет о дискуссии о возможном восстановлении смертной казни, об ограничениях свободы слова и СМИ и преследовании оппозиции.

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