Глава МИД Турции: Анкара не подастся давлению Брюсселя

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Евросоюзу стоит пересмотреть методы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что давление Евросоюза на страну лишено смысла.
Об этом он заявил, комментируя призыв Европарламента приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС.
«Попытки оказать давление на Турцию подобными методами бессмысленны», – цитирует его «РИА Новости».
Он добавил, что против Анкары со стороны ЕС давно действует политика двойных стандартов и призвал пересмотреть эти методы.
Поводом для реакции Чавушоглу стала озабоченность, выраженная Европарламентом относительно соблюдения прав человека в Турции.
Речь идет о дискуссии о возможном восстановлении смертной казни, об ограничениях свободы слова и СМИ и преследовании оппозиции.
Читайте также: Европарламент одобрил заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС