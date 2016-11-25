НАТО заверяет, что не ищет конфликта с Россией

В Североатлантическом альянсе считают, что мощные средства сдерживания – лучший способ избежать войны
НАТО не ищет конфликта с Россией, но считает, что мощные средства сдерживания – лучший способ избежать войны.
Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не хотим новой холодной войны, мы не ищем конфронтации с Россией», – цитирует его «РИА Новости».
При этом он сделал акцент на том, что НАТО не усиливает оборону, а создает средства сдерживания.
Генсек также назвал причину ухудшения отношений между Россией и альянсом, которые еще недавно были «тесными». «Это Крым», – считает Столтенберг. И усиление альянса на границах с Россией генсек связал с готовностью защищать союзников НАТО.
«Я вынес один урок - с русскими возможно вести переговоры», – добавил он и призвал строить отношения на прагматических принципах.
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