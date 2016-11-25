Угроза цунами после землетрясения в Сальвадоре отменена

Угроза цунами после землетрясения в Сальвадоре и соседней Никарагуа отменена.

Об этом заявили в ведомствах по чрезвычайным ситуациям этих стран.

«Гражданская оборона отменяет угрозу цунами. До настоящего момента о разрушениях в прибрежной зоне не сообщалось», – цитирует ТАСС источник в министерстве окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора.

Ранее, после подземных толчков магнитудой в 7,2 балла по шкале Рихтера, была объявлена эвакуация населения с тихоокеанского побережья этих латиноамериканских стран.

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