Иностранные инвесторы заинтересованы в российском аграрном секторе

В 2016 году проектов с участием инвесторов из-за рубежа в сельском хозяйстве насчитывается уже на 30% больше, чем за весь 2015 год
У иностранных фондов существенно вырос интерес к аграрному сектору России. Такое мнение высказывают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Согласно данным Центра привлечения инвестиций в регионы России (структура РФПИ), в текущем году проектов с участием инвесторов из-за рубежа в сельском хозяйстве насчитывается уже на 30% больше, чем за весь 2015 год. По мнению аналитиков, это вполне логично, так как российский АПК за последние два года продемонстрировал уверенный рост.
Эксперты полагают, что наиболее привлекательным для вложений является зерновой рынок. Они также обращаются к иностранным инвесторам с просьбой обратить внимание не столько на само сельхозпроизводство, сколько на переработку зерна.
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