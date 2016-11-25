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Фийон назвал политику Парижа по отношению к Москве абсурдной

Участник праймериз правоцентристов бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон обещал в случае избрания президентом наладить отношения с Россией

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон назвал политику Парижа по отношению к Москве абсурдной.

Об этом он заявил на теледебатах перед вторым туром праймериз кандидатов в президенты страны от правоцентристов.

«Россия - это крупнейшая страна в мире, страна, до зубов вооруженная ядерным оружием, она представляет опасность, если с ней обращаться так, как мы обращаемся последние пять лет», – цитирует кандидата ТАСС.

Фийон добавил, что в случае избрания президентом, он сядет за стол переговоров с Россией без оглядки на мнение США.

Более того, комментируя ситуацию вокруг Украины, кандидат от правоцентристов заметил, что вопрос с Крымом Киев и Москва должны решить сами.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Фийон назвал политику Парижа по отношению к Москве абсурдной

Участник праймериз правоцентристов бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон обещал в случае избрания президентом наладить отношения с Россией

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