«Уралвагонзавод» запустит линию по производству сверхточных пушек

Производственная линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9
Автоматизированная производственная линия, которая выпускает новейшие сверхточные пушки для перспективных танков Т-14 «Армата», модернизированных Т-90МС и десантируемых самоходок 2С25 «Спрут-СДМ», будет запущена корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ). Как сообщает газета «Известия», линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9.
При помощи высокоточных станков с цифровым управлением станет возможным очень точно и быстро высверливать, делать нарезку и хромировать каналы стволов, обеспечивая тем самым уникальные характеристики изделий.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.