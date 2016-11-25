«Уралвагонзавод» запустит линию по производству сверхточных пушек

Автоматизированная производственная линия, которая выпускает новейшие сверхточные пушки для перспективных танков Т-14 «Армата», модернизированных Т-90МС и десантируемых самоходок 2С25 «Спрут-СДМ», будет запущена корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ). Как сообщает газета «Известия», линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9.

При помощи высокоточных станков с цифровым управлением станет возможным очень точно и быстро высверливать, делать нарезку и хромировать каналы стволов, обеспечивая тем самым уникальные характеристики изделий.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Уралвагонзавод» ставит в серию «снайперские» пушки