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«Уралвагонзавод» запустит линию по производству сверхточных пушек

Производственная линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9

Автоматизированная производственная линия, которая выпускает новейшие сверхточные пушки для перспективных танков Т-14 «Армата», модернизированных Т-90МС и десантируемых самоходок 2С25 «Спрут-СДМ», будет запущена корпорацией «Уралвагонзавод» (УВЗ). Как сообщает газета «Известия», линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9.

При помощи высокоточных станков с цифровым управлением станет возможным очень точно и быстро высверливать, делать нарезку и хромировать каналы стволов, обеспечивая тем самым уникальные характеристики изделий.  

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Уралвагонзавод» ставит в серию «снайперские» пушки  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Уралвагонзавод» запустит линию по производству сверхточных пушек

Производственная линия будет установлена на единственном в стране предприятии, производящем танковые пушки, — екатеринбургском заводе № 9

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