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Кабмин и ЦБ договорились о конфигурации службы финансового омбудсмена

Источники «Известий» на финрынке назвали имена кандидатов на пост финансового защитника

Российское правительство и Центробанк наконец-то смогли договориться о конфигурации службы финансового уполномоченного по правам граждан и подготовили ко второму чтению ряд поправок в соответствующий проект закона. Предполагается, что ЦБ создаст службу защитника потребителей финансовых услуг уже во второй половине следующего года. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на заместителя министра финансов Алексея Моисеева, сначала общественный примиритель будет заниматься досудебным разрешением споров только между страховщиками и их клиентами. 

Отметим, что действующий омбудсмен Павел Медведев не сможет возглавить службу, согласно существующему законодательству. Источники «Известий» на финансовом рынке называют среди кандидатов на пост финансового защитника главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, а  также бывшего руководителя страховой компании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрея Языкова.  

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Финансового омбудсмена ограничат страхованием 

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Кабмин и ЦБ договорились о конфигурации службы финансового омбудсмена

Источники «Известий» на финрынке назвали имена кандидатов на пост финансового защитника

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