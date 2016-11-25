Кабмин и ЦБ договорились о конфигурации службы финансового омбудсмена

Российское правительство и Центробанк наконец-то смогли договориться о конфигурации службы финансового уполномоченного по правам граждан и подготовили ко второму чтению ряд поправок в соответствующий проект закона. Предполагается, что ЦБ создаст службу защитника потребителей финансовых услуг уже во второй половине следующего года. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на заместителя министра финансов Алексея Моисеева, сначала общественный примиритель будет заниматься досудебным разрешением споров только между страховщиками и их клиентами.

Отметим, что действующий омбудсмен Павел Медведев не сможет возглавить службу, согласно существующему законодательству. Источники «Известий» на финансовом рынке называют среди кандидатов на пост финансового защитника главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, а также бывшего руководителя страховой компании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Андрея Языкова.

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Финансового омбудсмена ограничат страхованием