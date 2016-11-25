Роспатент наделят полномочиями других ведомств

Смысл наделения Роспатента новыми функциями — совершенствование режима управления интеллектуальной собственностью
До конца 2016 года на базе Роспатента может быть сформировано новое ведомство. Часть функций от Минобрнауки, Минкультуры и Минэкономразвития в части регулирования сферы интеллектуальной собственности и авторских прав будут переданы Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на проект соответствующего указа президента, который в настоящий момент проходит межведомственные согласования.
В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что смысл наделения Роспатента новыми полномочиями — совершенствование режима управления интеллектуальной собственностью, который сейчас, как считают в министерстве, усложняет развитие инновационных, научно-технических и промышленных сфер.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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