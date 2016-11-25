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«Ангара» не поднимется в космос в течение всего 2017 года

Новейший отечественный носитель проходит этап летных испытаний

Государственная корпорация «Роскосмос» не планирует осуществлять запуски ракет семейства «Ангара» в 2017 году. В период за 2016 и 2015 годы новейший отечественный носитель также ни разу не взлетел. 

Согласно официальной версии, сейчас ракеты «Ангара» проходят этап летных испытаний. В «Роскосмосе» сообщили, что испытания идут по плану, однако сейчас эти планы реализуются лишь на земле. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Ангара» не летит  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Ангара» не поднимется в космос в течение всего 2017 года

Новейший отечественный носитель проходит этап летных испытаний

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