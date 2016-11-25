«Ангара» не поднимется в космос в течение всего 2017 года

Государственная корпорация «Роскосмос» не планирует осуществлять запуски ракет семейства «Ангара» в 2017 году. В период за 2016 и 2015 годы новейший отечественный носитель также ни разу не взлетел.

Согласно официальной версии, сейчас ракеты «Ангара» проходят этап летных испытаний. В «Роскосмосе» сообщили, что испытания идут по плану, однако сейчас эти планы реализуются лишь на земле.

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«Ангара» не летит