«Ангара» не поднимется в космос в течение всего 2017 года

Новейший отечественный носитель проходит этап летных испытаний
Государственная корпорация «Роскосмос» не планирует осуществлять запуски ракет семейства «Ангара» в 2017 году. В период за 2016 и 2015 годы новейший отечественный носитель также ни разу не взлетел.
Согласно официальной версии, сейчас ракеты «Ангара» проходят этап летных испытаний. В «Роскосмосе» сообщили, что испытания идут по плану, однако сейчас эти планы реализуются лишь на земле.
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