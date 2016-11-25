Число погибших при строительстве электростанции в Китае достигло 74 человек.

Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла при обрушении недостроенной башни охлаждения на электростанции в городе Фэнчэн, сообщает Федеральное агентство новостей.

В нестоящее время удалось опознать тела 68-и погибших.

На расчистке завалов работают около 400 спасателей, специально обученные собаки и тяжелая техника.



Причины катастрофы предстоит выяснить.