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Пятница,
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Число погибших при строительстве электростанции в Китае достигло 74

Рабочие стали жертвами рухнувших конструкций внутри башни охлаждения

Число погибших при строительстве электростанции в Китае достигло 74 человек.

Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла при обрушении недостроенной башни охлаждения на электростанции в городе Фэнчэн, сообщает Федеральное агентство новостей.

В нестоящее время удалось опознать тела 68-и погибших.

На расчистке завалов работают около 400 спасателей, специально обученные собаки и тяжелая техника.

Причины катастрофы предстоит выяснить.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Число погибших при строительстве электростанции в Китае достигло 74

Рабочие стали жертвами рухнувших конструкций внутри башни охлаждения

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