Пожар в лагере мигрантов на острове Лесбос унес жизни трех человек

Во время пожара, который произошел в центре размещения беженцев и мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос, погибли женщина и двое ее детей.

Как сообщает телеканал Skai, водной из палаток взорвался баллон с газом, что спровоцировало начало пожара. Взрыв прогремел в тот момент, когда женщина готовила еду на газовой плитке. В это время с ней в палатке находились ее дети.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили гибель 25-летней женщины и двух ее детей четырех и шести лет.

Согласно предварительным данным, от огня пострадали еще восемь человек. Сейчас в лагере работают полицейские и пожарные.

По информации некоторых СМИ, сразу после взрыва беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции, после чего в инцидент был вынужден вмешаться полицейский спецназ.

Отметим, что на острове Лесбос находятся свыше 5,9 тысячи мигрантов и беженцев, а лагеря способны принять лишь 3,5 тысячи человек. В лагере Мориа беспорядки и поджоги палаток беженцев происходят регулярно.