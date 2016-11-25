Пожар в лагере мигрантов на острове Лесбос унес жизни трех человек

После взрыва, который спровоцировал возгорание, беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции
Во время пожара, который произошел в центре размещения беженцев и мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос, погибли женщина и двое ее детей.
Как сообщает телеканал Skai, водной из палаток взорвался баллон с газом, что спровоцировало начало пожара. Взрыв прогремел в тот момент, когда женщина готовила еду на газовой плитке. В это время с ней в палатке находились ее дети.
Сотрудники правоохранительных органов подтвердили гибель 25-летней женщины и двух ее детей четырех и шести лет.
Согласно предварительным данным, от огня пострадали еще восемь человек. Сейчас в лагере работают полицейские и пожарные.
По информации некоторых СМИ, сразу после взрыва беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции, после чего в инцидент был вынужден вмешаться полицейский спецназ.
Отметим, что на острове Лесбос находятся свыше 5,9 тысячи мигрантов и беженцев, а лагеря способны принять лишь 3,5 тысячи человек. В лагере Мориа беспорядки и поджоги палаток беженцев происходят регулярно.
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