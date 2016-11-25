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Пожар в лагере мигрантов на острове Лесбос унес жизни трех человек

После взрыва, который спровоцировал возгорание, беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции

Во время пожара, который произошел в центре размещения беженцев и мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос, погибли женщина и двое ее детей.  

Как сообщает телеканал Skai, водной из палаток взорвался баллон с газом, что спровоцировало начало пожара. Взрыв прогремел в  тот момент, когда женщина готовила еду на газовой плитке. В это время с ней в палатке находились ее дети. 

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили гибель 25-летней женщины и двух ее детей четырех и шести лет. 

Согласно предварительным данным, от огня пострадали еще восемь человек. Сейчас в  лагере работают полицейские и пожарные.  

По информации некоторых СМИ, сразу после взрыва беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции, после чего в инцидент был вынужден вмешаться полицейский спецназ. 

Отметим, что на острове Лесбос находятся свыше 5,9 тысячи мигрантов и беженцев, а лагеря способны принять лишь 3,5 тысячи человек. В лагере Мориа беспорядки и поджоги палаток беженцев происходят регулярно. 

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Пожар в лагере мигрантов на острове Лесбос унес жизни трех человек

После взрыва, который спровоцировал возгорание, беженцы с камнями и палками напали на сотрудников полиции

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