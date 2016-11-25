Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от острова Тайвань

К востоку от побережья острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Информацию об этом распространило Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

По данным метеобюро, подземные толчки были зафиксированы в 05.55 по местному времени (00.55 мск) в 70 километрах восточнее уезда Хуалянь. Очаг землетрясения располагался на глубине 19,6 километра.

О жертвах и пострадавших информации нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее «Известия» писали, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Сальвадора. Эпицентр подземных толчков располагался у тихоокеанского побережья страны в 153 км от местечка Пуэрта-эль-Триунфо. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.