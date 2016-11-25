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Сингапур просит Гонконг вернуть задержанные БМП

Министерство обороны Сингапура сообщило, что задержанные БМП принадлежат ведомству

Минобороны Сингапура обратилось к таможенной службе специального административного района КНР Гонконг с просьбой как можно скорее вернуть девять боевых машин пехоты (БМП), задержанных в местному порту.  

По данным радиостанции RTHK, Министерство обороны Сингапура сообщило, что задержанные БМП принадлежат ведомству, которое ожидает от Гонконга их «оперативного» возвращения. Военное ведомство подчеркнуло, что для транспортировки использовалось обычное судно, поскольку БМП возвращались с совместных учений с Тайванем, и это нормальная практика доставки.

В Минобороны Сингапура отметили, что ведомство оказывает содействие таможне Гонконга и ожидает скорейшего возвращения груза в Сингапур.

Ранее сообщалось, что таможня Гонконга задержала в порту девять БМП, которые прибыли с грузом из Тайваня. Предварительное расследование показало, что БМП, находящиеся среди контейнеров, направлялись с острова Тайвань в Сингапур. 

Как передавала ранее радиостанция RTHK, для импорта или экспорта военных транспортных средств в Гонконге требуется специальная лицензия, отсутствие которой влечет за собой штраф в размере почти $65 тыс., а также тюремное заключение сроком до двух лет.  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Сингапур просит Гонконг вернуть задержанные БМП

Министерство обороны Сингапура сообщило, что задержанные БМП принадлежат ведомству

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